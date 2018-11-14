МИД Узбекистана посетила делегация Италии

ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. Внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила прибывшая сегодня с рабочим визитом в Ташкент делегация Италии во главе с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано.

Делегатов принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах дипломатии, инвестиций, промышленности, а также вопросов подписания инвестиционного соглашения между АО "Узбекский металлургический комбинат" и итальянской компанией "Danieli & C.Officine Mecchanicne S.p.A" по реализации совместного проекта.

В тот же день в МИД был проведен 6-й раунд узбекско-итальянских политических консультаций по обсуждению практических аспектов развития узбекско-итальянского диалога.

Программой визита делегации Италии также запланированы встречи и переговоры в ведомстве внешней торговли, госкомитетах по инвестициям, развитию туризма.

УЗИНФОРМ