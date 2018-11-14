Глава МИД Узбекистана совершил визит в Туркменистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. 13 ноября глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов совершил визит в Туркменистан.

В рамках пребывания в Ашхабаде министр был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и провел встречу со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались пути дальнейшего развития взаимодействия между двумя странами в сферах международного сотрудничества, политики, экономики и торговли, транспорта и связи, культурно-гуманитарной области.

Кроме того, было достигнуто соглашение о покупке Туркменистаном большой партии сельскохозяйственной техники в Узбекистане.

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