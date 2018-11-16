



Погода в Узбекистане на 17 ноября



ТАШКЕНТ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2о тепла, днем 13-15о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6о мороза, днем 5-10о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 10-15о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 10-15о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 10-15о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 12-17о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 10-15о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможны осадки. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 5-10о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи