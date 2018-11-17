Приступило к работе новое консульство Узбекистана в Екатеринбурге

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. Во вторник, 13 ноября, в Екатеринбурге (Россия) была проведена торжественная церемония открытия Генерального консульства Узбекистана.

Напомним, что решение об открытии консульства Узбекистана в Екатеринбурге было принято официальными кругами обеих стран в июне минувшего года. Таким образом, екатеринбургское консульство стало третьим в РФ (кроме Москвы и Новосибирска). Консульский округ созданного генконсульства будет включать Свердловскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Возглавит консульство Генеральный консул Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, который 6 ноября провел официальную встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Церемония открытия, в которой приняли участие Посол Узбекистана в Российской Федерации Ботиржон Асадов, министр международного и внешнеэкономического сотрудничества Свердловской области Василий Козлов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, генеральные консулы, аккредитованные в Екатеринбурге, другие официальные лица и представители узбекской диаспоры, включала в себя поднятие Государственного флага Республики Узбекистан перед зданием консульства и официальный прием, а также презентацию туристического потенциала страны "Путешествуй по Узбекистану!".

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