



Погода в Узбекистане на 20 ноября



ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 8-10о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, местами до 0-2о тепла, днем 2-7о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 8-13о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 8-13о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 8-13о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с.Температура ночью 2-7о тепла, днем 10-15о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 8-13о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи