Погода в Узбекистане на 20 ноября

Погода в Узбекистане на 20 ноября19.11.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 8-10о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, местами до 0-2о тепла, днем 2-7о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 8-13о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 8-13о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 8-13о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с.Температура ночью 2-7о тепла, днем 10-15о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 8-13о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами осадки. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла.
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УЗИНФОРМ