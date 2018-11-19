



Посол Узбекистана аккредитован в Канаде



НОВОСТИ В МИРЕ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. 18 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана (с резиденцией в Вашингтоне, США) Жавлон Вахабов вручил свои верительные грамоты Генерал-губернатору Канады Жюли Пайетт. В ходе аудиенции глава Канады и посол обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также состоялась встреча вновь назначенного посла с генеральным директором Бюро МИД по вопросам приполярного региона, Восточной Европы и Евразии Эллисон ЛеКлер, в ходе которой обсуждались вопросы организации визита главы Узбекистана в Канаду в первой половине следующего года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи