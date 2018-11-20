Глава Узбекистана провел встречу с делегацией США

Глава Узбекистана провел встречу с делегацией США20.11.2018 10:58
ТАШКЕНТ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. 19 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией Конгресса США во главе с конгрессменом Трентом Келли.
В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, возможности реализации совместных инвестиционных проектов, прежде всего, посредством созданного при парламенте США "Кокуса по Узбекистану" под руководством конгрессменов Т. Келли и В. Гонсалеса.
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