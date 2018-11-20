



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией США



ТАШКЕНТ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. 19 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией Конгресса США во главе с конгрессменом Трентом Келли. В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, возможности реализации совместных инвестиционных проектов, прежде всего, посредством созданного при парламенте США "Кокуса по Узбекистану" под руководством конгрессменов Т. Келли и В. Гонсалеса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи