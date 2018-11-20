Узбекистан и Швейцария провели консультации по линии МИД

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. 19 ноября в Берне были проведены политические консультации по линии ведомств внешней политики Узбекистана и Швейцарской Конфедерации, для участия в которых в Швейцарию прибыла с визитом делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Дилшодом Ахатовым.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены ключевые вопросы развтия межгосударственного сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях, рассмотрены возможности реализации совместных инвестиционных проектов, практические аспекты организации визита главы Узбекистана в Швейцарию вследующем году.

Также узбекская делегация провела встречи с руководителем Службы по международным межпарламентским связям Национального совета Федерального собрания (парламента) Швейцарии Клаудио Фишером, Государственным секретарем Федерального департамента финансов Йоргом Гассером и вновь назначенным Специальным посланником внешнеполитического ведомства Швейцарии по водным вопросам Гаем Бонвином.

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