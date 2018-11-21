Узбекистан рапортовал в ООН об элиминации малярии

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. На текущей неделе Всемирная организация здравоохранения представила доклад, в котором говорится, что мировые темпы сокращения показателей заболеваемости малярией и смертности от этой инфекции замедлились за последние 2 года.

В связи с этой тревожной тенденцией специалисты ВОЗ предложили план по активизации мер по борьбе с болезнью. Главная роль в нем отводится национальным правительствам.



Согласно отчету, в прошлом году 70 процентов всех случаев малярии и смерти от этой инфекции пришлось на 10 африканских стран и Индию. В некоторых из них заболеваемость малярией падает гораздо медленнее, чем в предыдущие годы. Анализируя причины этой тенденции, в ВОЗ отмечают, что там, например, ухудшилось снабжение населения сетками, защищающими от комаров, – главным инструментом предотвращения заражения.



Впрочем, есть и хорошие новости: Узбекистан, Алжир и Аргентина рапортуют о полной победе над болезнью и официально обратились к ВОЗ за подтверждением своего успеха. В 2018 году Парагвай стал первой за последние 45 лет страной американского региона, свободной от малярии. Индия, на долю которой приходится 4 процента всех случаев заражения этой инфекцией, сообщает о сокращении заболеваемости на четверть. Прогресс ощущается также в Эфиопии и Пакистане.



В ВОЗ призывают правительства и международное сообщество принять меры для сокращения смертности от малярии. Новый план включает в себя шаги по просвещению населения, внедрению рекомендаций ВОЗ по борьбе с этой болезнью, а также улучшению координации усилий различных ведомств.



Всемирная организация здравоохранения стремится к 2020 году сократить показатели заболеваемости малярией на 40 процентов. При сегодняшних темпах эту задачу выполнить не удастся.

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