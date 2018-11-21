Делегация МИД Узбекистана отправилась в Бельгию

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация ведомства внешней политики во главе с руководителем МИД Абдулазизом Камиловым отправилась с визитом в Бельгию.

Целью поездки, которая продлится до 24 ноября, является участие в предстоящем в Брюсселе очередном заседании Совета сотрудничества "Узбекистан – Европейский союз", межрегиональной встрече "Евросоюз – Центральная Азия", а также проведение двусторонних встреч с официальными лицами ЕС и Бельгии.

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