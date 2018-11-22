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В Узбекистане будут модернизировать цифровую инфраструктуру
22.11.2018 10:08

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой экономики".

Документ гласит:

"В последнее время принимаются последовательные меры по развитию цифровой экономики, поэтапно внедряются системы электронного документооборота в государственных органах и иных организациях и электронной коммерции для обслуживания физических и юридических лиц.

Вместе с тем, анализ фактического положения дел свидетельствует о разрозненности внедряемых программных продуктов, что обусловлено отсутствием единой информационно-технологической платформы, обеспечивающей интеграцию в централизованную систему данных.

В целях создания условий для ускоренного развития цифровой экономики, дальнейшего совершенствования системы государственного управления, повышения ее доступности, применения современной инфраструктуры:

1. Принять к сведению, что:

  • Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан (далее – Агентство) является уполномоченным органом в сфере внедрения и развития цифровой экономики;
  • образован Фонд поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие" в форме государственного учреждения (далее – Фонд), одной из основных задач которого является привлечение и консолидация средств инвесторов для реализации на условиях государственно-частного партнерства проектов в сфере развития цифровой экономики, в том числе с внедрением технологий "блокчейн".

2. Согласиться с предложением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (далее – Министерство), Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Агентства, Министерства экономики, Министерства финансов, Государственного налогового комитета Республики Узбекистан о безвозмездной передаче Фонду доли государства в уставном капитале ООО "Universal Mobile Systems" (далее – оператор) в размере 100 процентов.

3. Установить, что:

  • имущество, полученное Фондом в соответствии с настоящим постановлением, не является объектом налогообложения по налогу на прибыль юридических лиц;
  • доля в уставном капитале оператора, передаваемая в соответствии с настоящим постановлением, не подлежит налогообложению налогом на прибыль юридических лиц и налогом на добавленную стоимость.

4. Агентству и Фонду с привлечением высококвалифицированных зарубежных специалистов в двухмесячный срок разработать и утвердить Концепцию развития ООО "Universal Mobile Systems" на 2019–2021 годы (далее – Концепция), предусматривающую наряду с ключевыми показателями эффективности (KPI) и созданием необходимой технической базы для внедрения цифровой экономики в стране:

  • внедрение инновационного менеджмента в систему управления оператора, в том числе путем привлечения квалифицированных специалистов, имеющих достаточный опыт работы в сфере оказания мобильных услуг;
  • мобилизацию внутренних сил и средств, модернизацию и технологическое переоснащение телекоммуникационного оборудования;
  • поэтапное обеспечение наиболее полного покрытия территории Республики Узбекистан подключением к глобальной сети Интернет на уровне развитых стран;
  • обеспечение предоставления всех государственных услуг исключительно через центры обработки данных оператора.

5. Определить порядок, согласно которому:

  • управление передаваемой государственной долей в уставной капитал оператора осуществляется Фондом исключительно по согласованию с Советом Фонда;
  • доходы от государственной доли в уставном капитале оператора, а также финансовые средства, высвобождаемые от предоставления целевых льгот, в период реализации Концепции направляются на счет Фонда для модернизации технологического оборудования и развития цифровой экономики в стране;
  • мероприятия, предусматриваемые Концепцией, финансируются за счет собственных средств оператора и Фонда, привлекаемых заемных средств, а также иных средств, не запрещенных законодательством.

6. Освободить оператора сроком до 1 декабря 2021 года от уплаты государственной пошлины за выдачу лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, платы за использование радиочастотного спектра, а также эксплуатационного сбора за использование радиоэлектронных средств.

7. Предоставить оператору право:

  • прямого выхода на международные сети телекоммуникаций (сети передачи данных и голоса), в том числе с применением технологии "IP-телефонии" только для собственных коммерческих нужд, без права оказания услуг другим операторам и провайдерам по организации международных каналов голосовой телефонии и Интернет-трафика;
  • по согласованию с Фондом дополнительно привлекать независимых иностранных, национальных консультантов и экспертов на договорной основе в целях качественного выполнения возложенных задач.

Установить, что Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих в части минимального уровня образования при приеме на работу, установления квалификационных разрядов по профессиям рабочих носит, в порядке исключения, рекомендательный характер для применения в отношении специалистов соответствующего направления, окончивших зарубежные высшие образовательные учреждения.

8. Передать здание Министерства, расположенное по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, улица Нукусская, дом 22, Агентству на праве хозяйственного ведения для размещения оператора.

9. Агентству совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и первого заместителя директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан Ли Д.Р.".

УЗИНФОРМ

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