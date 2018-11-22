Глава Узбекистана провел встречу с заместителем руководителя ООН

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации ООН заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, генеральным директором отделения ООН в Женеве Майклом Мёллером.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и ООН и ее структурами по всему спектру направлений, актуальные вопросы международной и региональной политики.

Также были рассмотрены пути решения проблемы Арала, регулирования ситуации в Афганистане, реализации Целей устойчивого развития.

УЗИНФОРМ