Глава Узбекистана провел встречу с заместителем руководителя ООН

Глава Узбекистана провел встречу с заместителем руководителя ООН22.11.2018 11:14
ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации ООН заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, генеральным директором отделения ООН в Женеве Майклом Мёллером.
В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и ООН и ее структурами по всему спектру направлений, актуальные вопросы международной и региональной политики.
Также были рассмотрены пути решения проблемы Арала, регулирования ситуации в Афганистане, реализации Целей устойчивого развития.
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