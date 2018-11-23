



Погода в Узбекистане на 24 ноября



ТАШКЕНТ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, к вечеру возможен переход в снег. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью и утром 8-10о тепла, днем с понижением до 2-4о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2о мороза-3о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, местами возможен переход в снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-10о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, местами возможен переход в снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-10о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, местами возможен переход в снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-10о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 12-17о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 12-17о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки, местами возможны сильные. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи