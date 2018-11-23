Делегация Узбекистана отправилась в Уругвай

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с Послом Узбекистана в США Жавлоном Вахабовым отправилась с визитом в Уругвай.

Целью поездки является участие в предстоящей сегодня в Пунта-дель-Эсте 16-й сессии Генеральной ассамблеи Международной организации виноградарства и виноделия (МОВВ), в ходе которой будет объявлено о вступлении Узбекистана в ряды организации.

МОВВ начала свою деятельность в качестве Конгресса еще в 1874 году в «целях обеспечения синхронизации и гармонизации стандартов виноградарства и виноделия». В 2001 году МОВВ, приняв свой Устав, стала полноправной международной организацией. В настоящее время в ее состав входят 47 государств, включая Францию, Испанию, Италию, Португалию, Чили, Австралию, Россию, Армению, Грузию и ряд других.

УЗИНФОРМ