Делегация МИД Узбекистана вернулась из Бельгии

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым завершила трехдневный визит в Бельгию, предпринятый с целью участия в прошедших в Брюсселе 14-м заседании Совета сотрудничества "Узбекистан – Европейский союз" и очередной межрегиональной встрече "Евросоюз – Центральная Азия".

Данные мероприятия были организованы с целью обсуждения широкого спектра вопросов по дальнейшему развитию взаимодействия между ЕС и странами Центральной Азией, региональной интеграции, Стратегии ЕС для Центральной Азии, а также борьбы с общими угрозами и вызовами безопасности, как в региональном, так и в международном масштабе.

Также в рамках визита узбекская делегация провела двусторонние переговоры с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, Комиссаром Европейского союза по вопросам международного сотрудничества и развития Невеном Мимицей, министром иностранных дел председательствующей в ЕС Австрии Карин Кнайсль, министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом и другими официальными лицами.

По итогам визита была достигнута договоренность о начале переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом, которое заменит действующее с 1 июля 1999 года Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейскими Сообществами и их государствами-членами.

Также в ЕС приветствовали грядущее вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию и подтвердили готовность содействовать получению Узбекистаном односторонних тарифных льгот в рамках "Генеральной системы преференций плюс", что будет способствовать беспошлинному вхождению более 6200 видов узбекских товаров на европейский рынок.

Стороны согласились активизировать взаимодействие в области образования и подготовки кадров, рассмотрели перспективы увеличения в Узбекистане сети филиалов ведущих европейских вузов для подготовки специалистов в востребованных сегодня сферах.

В рамках визита узбекской делегации подписаны соглашения о финансировании Европейским союзом совместных проектов "Развитие сектора животноводства", "Улучшение качества оказываемых государственных услуг органами юстиции в регионах республики" общим бюджетом 25 млн. евро.

УЗИНФОРМ