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Глава государства поздравил сотрудников НГМК с юбилеем предприятия
25.11.2018 10:24

ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. 23 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к сотрудникам Навоийского горно-металларугического комбината по случаю 60-летия предприятия.

В обращении говорилось:

"Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 60-летием со дня образования Навоийского горно-металлургического комбината и города Навои.

За прошедший исторически короткий период благодаря самоотверженному труду тысяч рабочих и специалистов в пустыне Кызылкум был создан современный мощный и диверсифицированный промышленный комплекс с развитой производственной, транспортной и социальной инфраструктурой, известный сегодня далеко за пределами Узбекистана.

Строительство комбината положило начало крупномасштабному освоению огромных минеральных богатств региона, имеющих стратегическое значение для экономики страны.

Следует отметить, что этот промышленный комплекс стал основой для возведения здесь 60 лет назад одного из красивейших современных городов страны, который был назван в честь нашего великого поэта и мыслителя Алишера Навои и сегодня тоже отмечает свой юбилей.

На базе горнорудных управлений и крупных производственных объектов также выросли Учкудук, Зарафшан, Зафарабад, Нурабад, Заркент и Марджанбулак.

Эти города и поселки, являющиеся яркими образцами современного градостроительства, продолжают развиваться и с каждым годом становятся все более благоустроенными и процветающими.

В регионе строятся новые предприятия, растут производственные мощности, основанные на технологических решениях мирового уровня.

Партнёрские связи с ведущими зарубежными компаниями позволяют наращивать объемы производства востребованной продукции, обеспечивая стабильную работу всей отрасли.

В том, что высокое качество узбекского золота сегодня признано во всем мире, увеличиваются золотовалютные резервы нашей страны и ее экономический потенциал, есть большая заслуга много-национального коллектива Навоийского горно-металлургического комбината, являющегося локомотивом нашей экономики.

Отрадно, что наряду с освоением месторождений золота, урана, редкоземельных металлов, фосфоритного сырья комбинат осуществляет выпуск продукции широкого спектра для строительной и станкостроительной индустрии, а также товаров народного потребления.

Заслуживает самой высокой оценки, что многотысячный коллектив предприятия-гиганта активно участвует в проводимых в последние годы в республике масштабных преобразованиях, кардинальном обновлении и модернизации национальной экономики и страны в целом.

Государство уделяет первостепенное внимание всестороннему развитию Навоийского горно-металлургического комбината. В частности, в рамках выполнения программы развития НГМК до 2026 года поэтапно будет реализовано около 30 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 3 миллиардов долларов, создано более 30 тысяч рабочих мест.

В этом направлении уже сделано немало. Ускоренными темпами, в частности, осуществляются разработка золотодобывающего рудника "Ауминзо-Амантай" и возведение на его базе гидрометаллургического завода, строительство комплекса по переработке техногенных отходов, продолжается освоение карьера "Мурунтау".
Весомый вклад в инновационное и технологическое развитие региона вносит организованный на базе комбината Навоийский филиал Академии наук Узбекистана.

Уважаемые друзья!

Сегодня, когда Узбекистан вступил в новый этап стратегических реформ, как и перед всем нашим народом, перед работниками комбината и жителями города Навои стоят очень важные задачи.

Так, нам предстоит создать здесь целый ряд новых высокотехнологичных производств, расширить выпуск конкурентоспособной промышленной продукции, полнее задействовать огромные природные, производственные, трудовые и интеллектуальные ресурсы региона.

Уверен, что сплоченный, талантливый и высокопрофессиональный коллектив Навоийского горно-металлургического комбината и жители города Навои, обладающие богатым опытом и мастерством, преданные стране и народу, с честью справятся с выполнением столь масштабных задач.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в созидательном труде на благо нашей Родины".

УЗИНФОРМ

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