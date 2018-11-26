



Погода в Узбекистане на 27 ноября



ТАШКЕНТ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 8-10о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 2-7о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 7-12о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки, возможны сильные. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи