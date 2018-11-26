Вооруженные Силы Узбекистана проводят проверку боеготовности

ТАШКЕНТ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 26 ноября, войска Министерства обороны Узбекистана были подняты по учебной тревоге, которая была объявлена Президентом, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны Шавкатом Мирзиёевым с целью проверки боеготовности военнослужащих и техники.

Объявленная учебная тревога является самой масштабной и комплексной в истории страны, она продлится 5 дней и пройдет в 4 этапа.

Как сообщается, основными задачами учений отмечены проверка способности Министерства обороны в установленные сроки привести войска в высшие степени боевой готовности и к выполнению задач по предназначению. Также в ходе этих мероприятий будут проверены знания командирами боевых задач, полноты и качества отработки документов. Одним из приоритетных направлений будет проверка укомплектованности подразделений личным составом, обеспеченности вооружением, военной техникой и запасами материально-технических средств.

Особое внимание будет обращено на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками.

На всех этапах проверки будет обеспечиваться строгое соблюдение требований безопасности, сохранности оружия и материальных средств.

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