Погода в Узбекистане на 28 ноября

Погода в Узбекистане на 28 ноября27.11.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 11-13о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла. 27-29 ноября по горным районам области свыше 1800 м лавиноопасно.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 13-18о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами осадки. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 2-7о тепла. 27-29 ноября по горным районам Ташкентской области свыше 1800 м лавиноопасно.
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