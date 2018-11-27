Посол Узбекистана аккредитован в Саудовской Аравии

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. В воскресенье, 25 ноября, вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Улугбек Максудов вручил в Эр-Рияде свои верительные грамоты Служителю Двух Святынь, королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу Аль Сауду.

В ходе аудиенции монарх и новый глава дипмиссии Узбекистана рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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