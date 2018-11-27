



В Узбекистане реформируют деятельность таможни



ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 24 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по совершенствованию таможенного администрирования и повышению эффективности деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан". Документ гласит: "В республике на системной основе реализуются задачи по либерализации внешнеэкономической деятельности, повышению инвестиционной привлекательности и усилению экспортного потенциала страны.



Успешная реализация намеченных задач в значительной степени зависит от эффективности деятельности таможенных органов.



Вместе с тем в сфере таможенного администрирования сохраняется ряд системных проблем, препятствующих формированию в стране благоприятного инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности.



Действующие таможенные процедуры не отвечают в полной мере требованиям международных норм и стандартов, сопряжены с излишними финансовыми и временными издержками для участников внешнеэкономической деятельности.



Практически отсутствуют механизмы стимулирования соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства, поощрения добросовестных субъектов предпринимательства, снижения для них административных барьеров.



Неэффективные и излишние контрольные функции таможенных органов приводят к нарушениям прав и законных интересов субъектов предпринимательства.



Недостаточное использование ресурсов для материального стимулирования сотрудников таможенных органов отрицательно сказывается на профилактике проявлений фактов коррупции и эффективности системы в целом.



В целях дальнейшего совершенствования таможенного администрирования и упрощения таможенных процедур, повышения эффективности деятельности таможенных органов, устранения бюрократических преград на пути развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в стране:



1. Одобрить предложение Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан о строительстве, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, современных таможенных терминалов на прилегающей территории приграничных таможенных постов: "Яллама" и "С.Наджимов" (Ташкентская область), "Дустлик" (Андижанская область), "Алат" (Бухарская область) в 2019-2020 годах;

"Даут-ата" (Республика Каракалпакстан), "Маданият" (Андижанская область), "Узбекистан" (Ферганская область), "Гишткуприк" и "Ойбек" (Ташкентская область) в 2020-2021 годах. 2. Определить, что: основными функциями государственных органов и иных организаций на таможенных терминалах является оказание таможенных, банковских, логистических, экспресс-лабораторных, фитосанитарных, ветеринарных, санитарно-эпидемиологических, экологических, сертификационных и других услуг по принципу "одно окно";

субъекты предпринимательства на добровольной основе пользуются коммерческими услугами, оказываемыми на таможенных терминалах. 3. Внедрить в полноценном режиме автоматизированную систему управления рисками с применением:



а) с 1 декабря 2018 года: "желтого коридора", в котором формы таможенного контроля по проверке таможенной декларации, документов и сведений осуществляются в отношении товаров и транспортных средств, имеющих средний показатель уровня риска или определенных случайным выбором;

"красного коридора", в котором формы таможенного контроля осуществляются в отношении товаров и транспортных средств, имеющих высокий показатель уровня риска или определенных случайным выбором; б) с 1 марта 2019 года: "зеленого коридора", в котором формы таможенного контроля не осуществляются в отношении товаров и транспортных средств с низким уровнем риска при принятии решения об их выпуске;

"синего коридора", в котором формы таможенного контроля осуществляются в отношении товаров, имеющих средний показатель уровня риска или определенных случайным выбором, после их выпуска. 4. Утвердить: "Дорожную карту" по совершенствованию таможенного администрирования согласно приложению № 1;

сетевой график строительства таможенных терминалов на прилегающей территории приграничных таможенных постов согласно приложению № 2. Возложить персональную ответственность на: премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. – за осуществление строгого контроля за обеспечением своевременной и полноценной реализации мероприятий, предусмотренных "Дорожной картой" и сетевым графиком;

председателя Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан Азимова М.Б. – за своевременную, полноценную и эффективную реализацию мероприятий, предусмотренных "Дорожной картой" и сетевым графиком, качественное внедрение и функционирование автоматизированной системы управления рисками;

председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов Ташкентской, Бухарской, Андижанской и Ферганской областей – за обеспечение своевременного оформления документов разрешительного характера, необходимых для строительства и ввода объектов, предусмотренных "Дорожной картой" и сетевым графиком. 5. Установить, что с 1 февраля 2019 года: вводится в соответствии с международными стандартами институт уполномоченных экономических операторов, который предусматривает предоставление права добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, отвечающим требованиям, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан, пользоваться упрощенными таможенными процедурами;

на таможенных постах управлений Государственного таможенного комитета по Ташкентской области и городу Ташкенту, специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" реализуется пилотный проект по созданию и организации деятельности специальной группы лиц – "фронт-офиса", оказывающего услуги по заполнению грузовой таможенной декларации участникам внешнеэкономической деятельности на бесплатной основе (далее – пилотный проект). Предусмотреть, что расходы, связанные с реализацией пилотного проекта, включая оплату труда лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров, покрываются за счет средств Специального фонда материальной помощи, социальной защиты, развития таможенных органов и непредвиденных расходов Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан (далее – Специальный фонд).



Возложить в рамках пилотного проекта ответственность за достоверность сведений и документов, представленных для заполнения грузовой таможенной декларации, на участника внешнеэкономической деятельности.



Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан в срок до 1 декабря 2019 года внести в Кабинет Министров предложения о целесообразности внедрения результатов пилотного проекта в деятельность других территориальных управлений Государственного таможенного комитета.



6. Определить, что: сотрудник органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан обязан выполнять таможенные операции, предписываемые автоматизированной системой управления рисками, в соответствии с утвержденной в установленном порядке инструкцией о таможенных процедурах, осуществляемых при досмотре товаров и взятии пробы и (или) образца;

ключевым показателем эффективности деятельности сотрудников таможенных постов является период времени, затрачиваемый участником внешнеэкономической деятельности на таможенное оформление товаров и транспортных средств. При этом статистическая информация о времени таможенного оформления ежемесячно публикуется на официальном веб-сайте Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан в разрезе каждого таможенного поста;

"желтый" и "красный" коридоры применяются в соотношении 70 и 30 процентов соответственно на основе профилей рисков или случайного выбора товаров и транспортных средств. При этом со дня введения в действие "зеленого" и "синего" коридоров процентное соотношение, указанное в настоящем абзаце, определяется Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан на основании мониторинга эффективности применения автоматизированной системы управления рисками;

таможенный контроль в отношении товаров, определенных в "синий коридор", осуществляется центральным аппаратом Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан и его территориальными управлениями в установленном порядке;

с 1 марта 2019 года таможенный досмотр ввозимых товаров осуществляется исключительно в местах, оснащенных системой видеонаблюдения, обеспечивающей хранение видеозаписи процедур таможенного досмотра в течение трех месяцев и возможность подключения к ней центрального аппарата Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан. 7. Отменить требование о постановке на учет в органах государственной таможенной службы Республики Узбекистан экспортных контрактов по отношению ко всем товарам.



8. Установить, что: при определении должностного оклада сотрудников органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан по утвержденным разрядам по оплате труда по Единой тарифной сетке тарифный коэффициент применяется в 1,7-кратном размере;

размер ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам сотрудников центрального аппарата Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, управлений Государственного таможенного комитета по Республике Каракалпакстан, областям, городу Ташкенту и специализированных таможенных комплексов, а также Национального кинологического центра составляет 50 процентов;

расходы, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, производятся за счет средств Специального фонда;

отчисления в размере 50 процентов от суммы поступающих таможенных сборов и платежей за оказание услуг остаются в Специальном фонде с их использованием согласно смете расходов, утверждаемой Министерством финансов Республики Узбекистан. 9. Предоставить председателю Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан право дополнительно выплачивать высококвалифицированным, инициативным сотрудникам органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан, добросовестно и эффективно выполняющим свои служебные обязанности, ежемесячные надбавки в размере до 100 процентов фонда оплаты труда (денежное довольствие) за счет средств Специального фонда.



10. Ввести меру дисциплинарного взыскания "арест с содержанием на гауптвахте" в отношении сотрудников, проходящих службу в органах государственной таможенной службы Республики Узбекистан.



11. Кабинету Министров Республики Узбекистан: в срок до 1 января 2019 года утвердить Положение об уполномоченных экономических операторах, предусматривающее порядок предоставления статуса уполномоченного экономического оператора, а также виды упрощенных таможенных процедур, которыми они могут пользоваться;

в месячный срок утвердить обновленные ставки таможенных сборов с оптимизацией их видов и установлением фиксированных ставок;

в срок до 1 марта 2019 года совместно с Генеральной прокуратурой внести в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проекты законодательных актов по усилению мер правового воздействия за правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности, включая увеличение размеров штрафных санкций, в том числе за порчу средств таможенной идентификации. 12. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Президента Республики Узбекистан и правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 3.



13. Признать утратившими силу некоторые решения правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 4.



14. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан: в срок до 1 февраля 2019 года с целью упрощения процедуры рассмотрения обращений участников внешнеэкономической деятельности критически пересмотреть распределение полномочий между территориальными управлениями и таможенными постами с передачей части полномочий таможенным постам;

принять меры по отмене практики истребования при импорте товаров экспертного заключения о правильности применения кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности;

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа. 15. Министерствам и ведомствам в двухмесячный срок привести ранее принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом.



16. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и заместителей советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. и Ганиева Э.М.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи