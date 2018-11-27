



МИД Узбекистана посетил посол России



ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 26 ноября ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Владимир Тюрденев. Его принял заместитель руководителя МИД Илхом Неъматов. Встреча была организована с целью обсуждения ключевых вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшего развития узбекско-российского взаимодействия по всему спектру направлений, практических аспектов подготовки к участию Узбекистана в предстоящей в Санкт-Петербурге неформальной встрече глав государств—участников СНГ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи