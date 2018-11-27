



МИД Узбекистана посетила делегация БДИПЧ ОБСЕ



ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 26 ноября МИД Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация во главе с директором Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Солрун Гисладоттир. Их принял первый заместитель главы ведомства Илхом Неъматов.



В ходе беседы стороны провели обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества Узбекистана и БДИПЧ на различных направлениях, а также итогов прошедшего в Самарканде Азиатского форума по правам человека.

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