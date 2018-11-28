Глава Узбекистана провел встречу с Пан Ги Муном

ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну экс-главой Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном.

Целью визита бывшего Генсека ООН в Узбекистан является участие в прошедшей в Нукусе Международной конференции по вопросам улучшения экологической ситуации в зоне Приаралья и роли в этом процессе корейской диаспоры.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы международного и многостороннего сотрудничества в деле спасения Приаралья.

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