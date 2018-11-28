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Вопросы спасения региона Приаралья обсуждены в Нью-Йорке
28.11.2018 10:45

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Сухробом Холмурадовым провела 27 ноября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке презентацию нового, созданного под эгидой ООН, многостороннего трастового фонда по безопасности человека для региона Приаралья, целью которого является существенное улучшение условий жизни местного населения и способствование реализации Целей устойчивого развития.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на церемонии, посвященной презентации нового партнерства, заявил, что программы, которые будет поддерживать Трастовый фонд, уже помогли создать в регионе новые рабочие места, 45 процентов которых заняли женщины. Трудоустройство расширило их возможности, улучшило доступ к услугам здравоохранения и повысило их благосостояние.

Высыхание Аральского моря (некогда четвертого по размеру закрытого моря) – одна из крупнейших экологических катастроф нашего времени, которая существенно осложнила жизнь в этом регионе. 

Генеральный секретарь вспомнил о своем посещении этого региона в июне прошлого года. "Мне довелось услышать грустные истории, о том, как высыхание Аральского моря разрушило социальные и экономические системы региона, - сообщил он. – О том, как людям пришлось расстаться с привычным образом жизни и надеждами на будущее".

Трастовый Фонд – это результат сотрудничества многих сторон, в том числе представителей правительств и частного сектора. Генсек высоко оценил политическое решение о создании такого фонда и призвал доноров оказать финансовую поддержку. По его словам, программы по продвижению Целей устойчивого развития в регионе Приаралья помогают местному населению "вернуть оптимизм и восстановить достойные условия жизни". "Фонд […] не только расширит и укрепит эти достижения, этот опыт может быть применен в других регионах мира", - подчеркнул Гутерриш.

В своем выступлении глава делегации Узбекистана подчеркнул, что само Аральское море уже никогда не станет прежним, но мы можем помочь жителями региона и защитить его флору и фауну.

"Кардинально изменилась экосистема, ещё недавно славившаяся богатством растительного и животного мира – исчезли ценные породы промысловых рыб, а также дикие животные, обитавшие в регионе, -  туранский тигр, гепард, лебеди, фламинго, белая цапля", - отметил он.

По его словам, на обнажившейся части Арала появились солевые пустыни площадью более 5,5 млн гектаров, где "бушуют пылевые бури, разнося в атмосферу на многие тысячи километров тонны пыли и ядовитых солей, уничтожая или замедляя развитие любой растительности". Экологическая катастрофа отразилась на жизни и здоровье миллионов людей: врачи отмечают рост заболеваемости рака гортани и пищевода, а также респираторных, глазных и других болезней.

Холмурадов рассказал о мерах, которые принимает правительство Узбекистана: 30 законов и более 150 нормативных актов по защите окружающей среды; сокращение потребления воды; озеленение территории; внедрение новых технологий. Кроме того, "принята и выполняется Госпрограмма по развитию региона на 2018-2021 годы". "Данные меры призваны смягчить последствия катастрофы, обеспечить продовольственную безопасность и создать новые рабочие места для населения региона Приаралья", - подчеркнул вице-премьер Республики.

Он также сообщил, что проблема носит международный характер: ядовитые соли, связанные с высыханием Арала, обнаружены на побережье Антарктиды, в ледниках Гренландии, лесах Норвегии. Представитель узбекского правительства рассказал о деятельности Международного фонда спасения Арала, созданного в 1993 году странами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Он напомнил, что в сентябре 2015 года, в ходе Саммита ООН по устойчивому развитию, именно узбекская сторона выступила с инициативой создать под эгидой Организации Объединенных Наций – специальный Трастовый фонд по Аральскому морю и зоне Приаралья и поблагодарил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за поддержку. Правительство Узбекистана будет выделять в Фонд 2 млн долларов в год.

УЗИНФОРМ

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