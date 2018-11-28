Глава МИД Узбекистана отправился в Швейцарию

Глава МИД Узбекистана отправился в Швейцарию28.11.2018 11:07
НОВОСТИ В МИРЕ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился с визитом в Швейцарию.
Целью поездки является участие в предстоящей сегодня в Женеве Международной конференции по Афганистану.
По прибытии глава МИД Узбекистана провел встречи с заместителем Генерального секретаря ООН Майклом Мёллером и первым заместителем помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.
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