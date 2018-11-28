



Глава МИД Узбекистана отправился в Швейцарию



НОВОСТИ В МИРЕ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился с визитом в Швейцарию. Целью поездки является участие в предстоящей сегодня в Женеве Международной конференции по Афганистану. По прибытии глава МИД Узбекистана провел встречи с заместителем Генерального секретаря ООН Майклом Мёллером и первым заместителем помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи