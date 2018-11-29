Погода в Узбекистане на 30 ноября

Погода в Узбекистане на 30 ноября29.11.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, к вечеру осадки (дождь с переходом в снег). Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 13-15о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2-7о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, во второй половине дня местами возможны осадки (дождь с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, во второй половине дня местами возможны осадки (дождь с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 13-18о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 8-13о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами осадки. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 2-7о тепла.
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