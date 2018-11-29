



Погода в Узбекистане на 30 ноября



ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру осадки (дождь с переходом в снег). Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 13-15о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2-7о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможны осадки (дождь с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможны осадки (дождь с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 13-18о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 8-13о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 2-7о тепла.

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