Глава Узбекистана посетил Чирчикский полигон

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Шавкат Мирзиёев посетил Чирчикский полигон, где проходит один из этапов объявленных в Узбекистане с 26 по 30 ноября масштабных тактических учений Вооруженных сил.

В учениях на Чирчикском полигоне приняли участие воздушно-десантные, артиллерийские, мотострелковые, танковые подразделения, подразделения сил специальных операций, а также Военно-воздушных сил. Особо отличившиеся военнослужащие были представлены к наградам.

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