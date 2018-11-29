Ташкент посетила делегация Индонезии

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября в Ташкенте был проведен 7-й раунд узбекско-индонезийских межмидовских политконсультаций, для участия в которых в Узбекистан прибыла с визитом делегация МИД Индонезия.

Главной темой переговоров стали вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, туризма, науки, образования и культуры, взаимодействия в рамках международных организаций, таких как ОИС, ООН и другие.

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