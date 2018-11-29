



Делегация Узбекистана вернулась из Японии



НОВОСТИ В МИРЕ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация МИД Узбекистана завершила визит в Японию, где 26-27 ноября в Токио было проведено 13-е заседание старших должностных лиц стран-участниц диалога "Япония + Центральная Азия". В работе совещания приняли участие делегации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Японии, представители которых обсудили практические аспекты развития сотрудничества с ферах обеспечения безопасности, транспорта и логистики, сельского и водного хозяйства, туризма, экономики, торговли и инвестиций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи