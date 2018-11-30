



Глава Узбекистана утвердил нового хокима Хорезмской области



ТАШКЕНТ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом назначил Фархода Эрманова на должность хокима (главы администрации) Хорезмской области. Кандидатура нового хокима была утверждена на внеочередной сессии Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов. Ранее Ф.Эрманов являлся временно исполняющим обязанности главы региона (с апреля текущего года), на этот пост он был переведен с должности хокима Берунийского района Каракалпакстана. Прежний хоким Хорезмской области, Илгизар Сабиров (прежний руководитель верхней палаты национального парламента) ушел с поста по состоянию здоровья. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи