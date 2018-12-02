



Постоянный представитель Узбекистана аккредитован при ОБСЕ



НОВОСТИ В МИРЕ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 30 ноября Посол Узбекистана в Австрийской Республике Шерзод Асадов в ходе прошедшей в Вене встречи с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Гремингером вручил свои верительные грамоты в качестве Постоянного представителя при ОБСЕ.



В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия между Узбекистаном и ОБСЕ в сферах обеспечения безопасности, защиты прав человека и национальных меньшинств, развития человеческого потенциала и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи