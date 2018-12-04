В Эр-Рияде обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Саудовской Аравией

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря в столице Саудовской Аравии был проведен очередной, 3-й раунд межмидовских политконсультаций между Узбекистаном и СА, для участия в котором в Эр-Рияд прибыла с визитом делегация узбекского внешнеполитического ведомства во главе с заместителем министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, сфере обеспечения безопасности, взаимодействия в рамках ООН, ОИС и других международных организаций, практические аспекты организации предстоящих двусторонних мероприятий и контактов на различных уровнях.

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