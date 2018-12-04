



Назначен новый руководитель Управления государственного протокола МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел расширенное заседание коллегии МИД. В ходе встречи состоялось представление вновь назначенного начальника Управления государственного протокола МИД Джавхара Изамова. Д.Изамов ранее занимал должности главы отдела международных связей Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, Чрезвычайного и Полномочного Посла в Туркменистане (с сентября 2012 по апрель 2016 года). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи