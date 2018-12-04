



Делегация Узбекистана отправилась в Россию



НОВОСТИ В МИРЕ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация Узбекистана отправилась с трехдневным визитом в Российскую Федерацию. Целью поездки является участие в предстоящем в Челябинске 1-м Форуме регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который будет посвящен вопросам развития межрегионального взаимодействия. В форуме также примут участие делегации Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи