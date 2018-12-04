В МИД обсуждены актуальные вопросы сотрудничества с США

В МИД обсуждены актуальные вопросы сотрудничества с США04.12.2018 12:00
ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря МИД Узбекистана посетил временный поверенный в делах США в Узбекистане Алан Мельцер. Его принял специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана и США по проблематике Афганистана, а также обговорены сроки и повестка дня предстоящего визита в Узбекистан специального представителя госсекретаря США по Афганистану Залмая Халилзада.
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