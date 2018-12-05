



Глава МИД Узбекистана провел встречу с главой исполкома РАТС ШОС



ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 4 декабря глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Евгением Сысоевым, который завершает свою миссию на данном посту. В ходе встречи были подведены итоги двустороннего сотрудничества за 3 года пребывания Е.Сысоева на посту и рассмотрены дальнейшие перспективы развития взаимодействия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи