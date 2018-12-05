Узбекистан и Кувейт провели очередной раунд межмидовских политконсультаций

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 4 декабря в Эль-Кувейте был проведен 3-й раунд консультаций по линии ведомств внешней политики Узбекистана и Кувейта, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация МИД Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым.

В ходе проведенных переговоров было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного сотрудничества, инвестиций, возможности реализации новых совместных проектов.

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