Делегация Узбекистана посетила ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики во главе с заместителем министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым совершила визит в Объединенные Арабские Эмираты, где 5 декабря в Абу-Даби был проведен очередной раунд узбекско-эмиратских межмидовских политконсультаций.

В ходе переговоров основными направлениями развития межгосударственного сотрудничества были названы политика, экономика и торговля, инвестиции, бизнес, авиасообщение, наука, образование и культура, туризм.

Напомним, что делегация Узбекистана посетила 3-4 декабря Саудовскую Аравию и Кувейт, где также были проведены политические консультации по линии МИД. Сегодня делегация отбыла в Италию, где 6-7 декабря в Милане пройдет очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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