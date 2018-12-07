Делегация Узбекистана посетила Великобританию

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе со специальным представителем Президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым приняла участие в прошедших в Лондоне узбекско-британских политических консультациях, в которых также участвовал специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану и Пакистану Гарет Бейли.

Встеча была посвящена вопросам реализации Ташкентской декларации, принятой 27 марта на представительной международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", реализации проектов по восстановлению сфер экономики, инфраструктуры Афганистана, развитию социальной и культурно-гуманитарной сферы страны.

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