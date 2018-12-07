Глава Узбекистана завершил визит в Санкт-Петербург

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил визит в Российскую Федерацию, предпринятый с целью участия в прошедшем вчера в Санкт-Петербурге неформальном саммите глав государств - участников Содружества Независимых Государств.

В ходе саммита обсуждались вопросы развития взаимодействия между странами СНГ в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, транспорта и связи, инфраструктуры, логистики, инвестиций, туризма, науки, образования и культуры.

Кроме того, Президент Узбекистана провел двусторонние встречи с коллегами по СНГ.

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