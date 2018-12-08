



В Ташкенте проведено торжественное мероприятие в честь Дня Конституции



ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7 декабря в Ташкенте во Дворце международных форумов "Узбекистон" было проведено торжественное собрание в честь празднования 26-й годовщины с момента принятия Конституции Республики Узбекистан. На мероприятие были приглашены государственные и общественные деятели, представители производства, науки, культуры, искусства и спорта, широкой общественности, дипломатического корпуса и международных организаций. Участников приветствовал глава государства Шавкат Мирзиёев, отметивший роль Основного закона в жизни страны, предпринимаемые в республике меры по развитию всех сфер общественной жизни. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи