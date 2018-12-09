



Глава Узбекистана поздравил фермеров



ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к труженикам сферы сельского хозяйства страны по случаю их профессионального праздника. В обращении говорится: "Дорогие соотечественники!



Уважаемые дехкане и фермеры!



Позвольте от всего сердца поздравить вас и в вашем лице весь народ Узбекистана с Днем работников сельского хозяйства и выразить вам свои самые добрые пожелания.



Наш народ, который каждый день с благодарностью пользуется результатами вашего самоотверженного труда, дорогие фермеры, хорошо знает, каким нелегким оказался нынешний сельскохозяйственный сезон. Действительно, сильная засуха, неожиданные проливные дожди и ветра весной, знойная жара и дефицит воды для полива летом, ранние осенние осадки, а также различные вредители и заболевания растений стали серьезным испытанием для работников сельского хозяйства страны.



Несмотря на все эти трудности, вам удалось заготовить 6 миллионов 124 тысячи тонн зерна, 2 миллиона 300 тысяч тонн хлопка, 8 миллионов 661 тысячу тонн овощей, 2 миллиона 411 тысяч тонн картофеля, 1 миллион 607 тысяч тонн бахчевых культур, около 2 миллионов 100 тысяч тонн фруктов, 1 миллион 314 тысяч тонн винограда, 18 тысяч тонн коконов, 1 миллион 789 тонн мяса, 7 миллионов 830 тысяч тонн молока. В целом за год напряженной работы было произведено сельскохозяйственной продукции на 58 триллионов 181 миллиард сумов.



В этот знаменательный день, когда завершается сезон и подводятся итоги года, от имени нашего народа и от себя лично искренне выражаю вам, всем труженикам села, огромную благодарность за ваш неустанный благородный труд.



Дорогие друзья!



Всем вам хорошо известно, что в последние два года, как и во всех сферах, в сельском хозяйстве страны последовательно реализуются разработанные важные программы, "дорожные карты". Следует, в частности, отметить, что в целях достойной оценки и стимулирования труда земледельцев изменен порядок оплаты при закупках хлопка и зерна для государственных нужд, впервые фермеры получили право самим распоряжаться этими средствами.



Ярким подтверждением большого внимания к развитию сферы служит выделение в нынешнем сезоне льготных кредитов зерноводческим фермерским хозяйствам в размере 1 триллиона 33 миллиардов сумов, что на 142 процента больше по сравнению с прошлым годом, хлопководческим хозяйствам – 5 триллионов 138 миллиардов сумов, или в 2,4 раза больше, чем в прошлом году.



Внедрение в аграрную отрасль рыночных механизмов, кластерной системы, ускоренное развитие таких важных направлений, как создание современных тепличных хозяйств, рыбоводство, пчеловодство, птицеводство, коневодство, выращивание солодки, шафрана, горького перца, чеснока, а также расширение практики вторичного осеннего посева овощных культур, приусадебного хозяйствования способствуют проведению глубоких структурных реформ. Все это превращает сельское хозяйство в еще более привлекательную и перспективную для отечественных и иностранных инвесторов сферу.



В настоящее время осуществляется большая работа по коренному изменению облика наших сел, их благоустройству, созданию для сельчан современных условий. Так, в рамках программы строительства доступного жилья на селе в этом году сданы под ключ 28 тысяч домов. Сумма первоначального взноса для приобретения таких домов снижена с 25 до 15 процентов, а для малообеспеченных семей – до 10 процентов от их стоимости.



В нынешнем году в рамках программы "Обод кишлок" в 416 селах 159 районов республики проведена огромная работа по строительству и благоустройству. В результате почти для 2 миллионов жителей села были построены новые дома, детские сады и школы, лечебные учреждения, культурные и спортивные сооружения, проложены сети для снабжения населения природным газом, электроэнергией, питьевой водой, новые дороги, словом, созданы достойные условия жизни, что, конечно, радует нас и стимулирует продолжать эту работу в еще более широких масштабах.



Дорогие соотечественники!



Все мы знаем, что сегодня перед нами стоят чрезвычайно важные задачи, требующие своего решения. Прежде всего, исходя из опыта нынешнего сезона следует продолжить последовательную работу по сокращению низкопродуктивных площадей для посевов хлопчатника и зерновых.



Нам необходимо расширить выращивание на освобождаемых площадях экспортоориентированных культур, пользующихся большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Иначе говоря, четко определив специализацию каждого хозяйства и района, повысить эффективность многоотраслевых фермерских хозяйств.



В центре внимания должны находиться создание устойчивых, скороспелых, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, улучшение племеноводства и семеноводства, бережное и экономное использование самого важного нашего богатства – водных и земельных ресурсов.



В будущем году на улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель планируется направить из Государственного бюджета почти 1,7 триллиона сумов, а также 84 миллиона долларов средств международных финансовых институтов.



Кроме того, за счет расширения сети водохранилищ особое внимание будет уделяться освоению богарных земель.



Для этого будут созданы водохранилища – в Ташкентской области "Паркентсой", "Кизилсой" и "Тоштепа", в Фаришском районе Джизакской области – "Караман", в Кашкадарьинской области – "Гулдара" и "Аякчисой", в Самаркандской области – "Булунгур" общей емкостью 45 миллионов кубометров.



В следующие два года будут обеспечены стабильный полив 1 миллиона 200 тысяч гектаров, экономия 1 миллиарда 700 миллионов кубометров воды в год, улучшится мелиоративное состояние 600 тысяч гектаров земель.



Важнейшая задача для нас – это совершенствование системы подготовки кадров с высшим и средним специальным образованием для сельского хозяйства, обладающих передовыми знаниями и высокой квалификацией. Само время требует уделить особое внимание созданию совместных факультетов с ведущими зарубежными вузами, обучению в развитых зарубежных странах молодых специалистов аграрной сферы при поддержке недавно созданного фонда "Эл-юрт умиди".



В будущем году в сфере намечено реализовать ряд инвестиционных проектов общей стоимостью 1 миллиард 870 миллионов долларов США, что свидетельствует о том, насколько значительны объемы предстоящей работы и высока ответственность.



Убежден, что закаленные в непростых жизненных испытаниях наши самоотверженные фермеры, все работники сельского хозяйства Узбекистана направят свои знания и опыт, силы и энергию, весь свой потенциал на выполнение стоящих перед нами важнейших задач, увеличение объемов, качества и ассортимента производимой сельскохозяйственной продукции, обеспечение продовольственной безопасности страны.



Дорогие друзья, соотечественники!



Еще раз от всей души поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства.



Желаю всем вам крепкого здоровья, новых успехов в вашем нелегком и благородном труде, мира, добра и достатка вашим семьям". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи