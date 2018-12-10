МИД Узбекистана посетила делегация США

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей накануне с рабочим визитом в Ташкент делегацией Соединенных Штатов Америки во главе со специальным представителем Госсекретаря по афганскому примирению Залмаем Халилзадом.

Визит был организован с целью обсуждения актуальных вопросов развития узбекско-американского диалога по всему спектру направлений, ключевых проблем международной и региональной политики, представляющих взаимный интерес, включая мирное урегулирование ситуации в Афганистане, а также возможностей реализации новых совместных проектов по восстановлению экономики и инфраструктуры ИРА.

Делегация США будет принята Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

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