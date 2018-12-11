Глава Узбекистана провел встречу с представителями делегации США

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу со специальным представителем Госсекретаря по афганскому примирению Залмаем Халилзадом и заместителем помощника Президента США, старшим директором по Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности Лизой Кёртис, прибывшими с рабочим визитом в Ташкент в составе представительной делегации.

В ходе аудиенции глава ггосударства и его гости рассмотрели ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества, актуальные проблемы международной и региональной политики, включая ситуацию в Афганистане.

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