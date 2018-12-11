МИД Узбекистана посетил дипломат из США

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим накануне с рабочим визитом в страну Послом Соединенных Штатов Америки по особым поручениям в сфере мониторинга и борьбы с торговлей людьми Джоном Ричмондом.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах защиты прав человека, искоренения детского и принудительного труда.

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