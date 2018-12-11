



В Ташкенте рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-кувейтских отношений



ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря в МИД Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Кувейт Ахмедом Халедом Абдуллом аль-Джийраном. Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, практических аспектов подготовки предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи