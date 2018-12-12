ВОЗ признала элиминацию малярии в Узбекистане

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. 11 декабря Всемирная организация здравоохранения выдала Узбекистану специальный сертификат, подтверждающий статус страны "свободной от малярии".

Когда-то малярия представляла огромную опасность для населения Узбекистана. В конце XIX века только в столице и ее окрестностях от нее умерло прочти 40 тысяч человек. А в 1943 году малярией было заражено 10 процентов. После войны правительство начало активную борьбу с малярией и добилось успехов. Но в 1960 году новая вспышка свела эти усилия на нет.



Победить малярию Узбекистану удалось при поддержке Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глобальный фонд предложил инновационный подход к борьбе с малярией, а в ВОЗ модель финансирования, ориентированную на результат.

"Это невероятный результат!», - сказал Исполнительный директор Глобального фонда Питер Сандс. – Мы приветствуем успехи Узбекистана и счастливы, что смогли внести и свой вклад".



По его словам, достижение Узбекистана демонстрирует, каких результатов можно достичь при наличии координации в деле профилактики малярии.



Глобальный фонд работает в Центральной Азии уже более 10 лет. И вот результаты: в 2010 с малярией покончил Туркменистан, в следующем году - Армения, в 2016 году к ним присоединился Кыргызстан, а вот теперь и Узбекистан.



Но в глобальном масштабе успехи неоднозначны: в каких-то странах ситуация неуклонно улучшается, а в других малярия на подъеме, причем все чаще она проявляет устойчивость к лекарствам.



"Каждые две минуты где-то в мире от малярии умирает ребенок", - напомнил Сандс. – "Это нужно остановить: там, где можно, мы должны покончить с малярией, а там, где это пока сделать сложно, снизить уровень заболевания".

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