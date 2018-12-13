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В Узбекистане усиливают надзор за ядерной безопасностью
13.12.2018 10:51

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственного управления и надзора в сферах промышленной, радиационной и ядерной безопасности".

Документ гласит:

"Последовательная реализация широкомасштабных программ по диверсификации экономики, модернизации, техническому и технологическому обновлению производств с привлечением современных технологий для организации глубокой переработки минерально-сырьевых и сельскохозяйственных ресурсов страны способствует поддержанию динамичных темпов развития ведущих отраслей, в том числе энергетической, нефтегазовой, горно-металлургической и химической промышленности.

Принимаются меры по обеспечению растущей потребности республики в электрической энергии путем рационального использования топливно-энергетических ресурсов и увеличения объемов их производства, в том числе за счет создания атомной энергетики.

Вместе с тем, результаты анализа и изучения свидетельствуют о неэффективности реализуемой государственной политики в области обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов и отсутствии должного внимания к разработке методологических документов в этом направлении.

В соответствии с задачами Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах и Концепции административной реформы в Республике Узбекистан в целях усовершенствования системы управления и обеспечения эффективного государственного надзора в сферах промышленной, радиационной и ядерной безопасности:

1. Образовать Государственный комитет промышленной безопасности Республики Узбекистан (далее – Госкомпромбез) и его территориальные управления на базе Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров Республики Узбекистан и ее региональных инспекций.

2. Определить, что:

  • Госкомпромбез является уполномоченным органом государственного управления, ответственным за реализацию единой государственной политики и осуществление контроля в сфере обеспечения радиационной и ядерной безопасности на объектах атомной энергетики и ядерных технологий, а также в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
  • Госкомпромбез входит в состав Комплекса Кабинета Министров Республики Узбекистан по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

3. Основными задачами и направлениями деятельности Госкомпромбеза определить:

  • координацию работы по проведению единой государственной политики и осуществление контроля в сфере обеспечения радиационной и ядерной безопасности на объектах атомной энергетики и ядерных технологий, а также в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
  • осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами требований законодательства и нормативных документов в области технического регулирования в сферах промышленной, радиационной и ядерной безопасности, безопасности ведения работ при пользовании недрами, а также эксплуатации парковых аттракционов;
  • участие в разработке стратегических планов и программ по дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса и базовых отраслей экономики республики в части обеспечения промышленной, радиационной и ядерной безопасности;
  • лицензирование в области использования атомной энергии, координацию деятельности органов государственного контроля в области обеспечения промышленной, радиационной и ядерной безопасности;
  • совершенствование системы экспертизы и аккредитации промышленной безопасности, а также организацию экспертизы безопасности объектов, связанных с использованием атомной энергии;
  • разработку и принятие в установленном порядке нормативно-правовых актов и нормативных документов в области технического регулирования в сферах промышленной, радиационной и ядерной безопасности, безопасности ведения работ при пользовании недрами, а также эксплуатации парковых аттракционов;
  • осуществление тесного сотрудничества с международными и иностранными организациями, а также обеспечение выполнения обязательств Республики Узбекистан по международным договорам, относящимся к сфере деятельности;
  • повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в сферах промышленной, радиационной и ядерной безопасности, безопасности ведения работ при пользовании недрами, с учетом динамичного развития техники и технологий.

4. Установить, что:

  • решения Госкомпромбеза, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения органами государственного и хозяйственного управления, органами исполнительной власти на местах, а также иными организациями и физическими лицами;
  • Госкомпромбез является правопреемником по правам и обязательствам Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
  • председатель Госкомпромбеза утверждается на должность Президентом Республики Узбекистан по представлению премьер-министра Республики Узбекистан и освобождается им от должности;
  • заместители председателя Госкомпромбеза назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Республики Узбекистан.

5. Определить источниками финансирования деятельности Госкомпромбеза и его территориальных управлений:

  • средства Государственного бюджета Республики Узбекистан;
  • внебюджетные средства Госкомпромбеза;
  • поступления от выполнения работ и оказания услуг по профилю деятельности, в том числе осуществляемых подведомственными организациями Госкомпромбеза;
  • благотворительные спонсорские средства физических и юридических лиц;
  • гранты международных финансовых институтов и зарубежных организаций;
  • другие источники, не запрещенные законодательством.

6. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести проект постановления Президента РеспубликиУзбекистан "Об организации деятельности Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан".

7. Включить Госкомпромбез в Перечень органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций республиканского значения, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 7 октября 2016 года № 336.

8. Внести изменение и дополнение в Перечень республиканских органов государственного управления, утвержденный Указом Президента Республики Узбекистан от 9 декабря 2003 года № УП–3358, согласно приложению № 1.

9. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 2.

10. Госкомпромбезу совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

11. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента РеспубликиУзбекистан Низомиддинова З.Ш. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.".

УЗИНФОРМ

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