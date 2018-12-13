Пенсии работающим пенсионерам в Узбекистане будут выплачиваться полностью

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по усилению социальной поддержки пенсионеров и повышению эффективности системы пенсионного обеспечения граждан".

Документ гласит:

"В целях создания благоприятных условий для дальнейшей социальной поддержки пенсионеров, полноценного вовлечения их потенциала, опыта и знаний в реализацию масштабных реформ в социально-экономической и общественно-политической жизни страны, повышения эффективности системы пенсионного обеспечения, а также внедрения международных принципов и стандартов в данной сфере:

1. Установить, что, начиная с 1 января 2019 года, пенсии всем работающим пенсионерам выплачиваются в полном размере.

2. Согласиться с предложением Министерства финансов, Министерства экономики и Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан о повышении с1 января 2019 года максимального размера заработка, принимаемого для расчета пенсии, с восьмикратного до десятикратного размера минимальной заработной платы.

3. Министерству финансов и внебюджетному Пенсионному фонду при Министерстве финансов Республики Узбекистан с 1 января 2019 года обеспечить перерасчет выплачиваемых пенсий с учетом повышения максимального размера заработка, принимаемого для расчета пенсии.

4. Указать на персональную ответственность заместителя премьер-министра – министра финансов Республики Узбекистан Кучкарова Ж.А. за обеспечение своевременной выплаты пенсии всем работающим пенсионерам в полном размере.

5. Расходы, связанные с реализацией настоящего Указа, произвести за счет средств внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан и Государственного бюджета Республики Узбекистан.

6. Внести изменения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 1.

7. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 2.

8. Министерству финансов в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения по внесению изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О государственном пенсионном обеспечении граждан" и иные акты законодательства, вытекающих из настоящего Указа.

9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и заместителей советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М., Саидову Г.К.".

УЗИНФОРМ